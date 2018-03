Hydro har framleis ikkje full oversikt over situasjonen etter lekkasje i Brasil

utenriks

Hydros eigne granskarar har funne at forureina regnvatn frå ein tilstøytande dam er blitt sleppt ut i Canal Velho utan løyve frå myndigheitene, og har avdekt sprekkar i eit røyr som fører avløpsvatn frå eit deponiområde til vassbehandlingsstasjonen. Men konsernet opplyser i ei melding tysdag at det ikkje er funne indikasjonar på lekkasje eller overløp frå raudslamdeponia, slik som først mistenkt.

– Dei førebelse funna frå den interne ekspertgruppa viser at vi ikkje har full oversikt over situasjonen og hendingsgangen, seier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Det er situasjonen ved raudslamdeponia som har ført til at produksjonen måtte halverast ved Alunorte i Brasil. Brandtzæg har karakterisert krisa, som har resultert i at det største aluminiumsraffineriet i verda berre går for halv maskin, som den verste krisa i hans tid som konsernsjef. Han føler seg likevel trygg på at situasjonen rundt raudslamdeponia ikkje er så dramatisk som frykta, og opplyser til Finansavisen at krava her har vore varetatt, med unntak av at det var for lågt fribord i ein periode.

Hydro har fått ordre frå påtalemakta i Pará om å sette i verk tiltak innan 48 timar, blant anna om å reparere sprekkane og plugge inngangen til Canal Velho.

– Korrigerande tiltak vil sett i verk innan fristen, heiter det i meldinga frå Hydro.

