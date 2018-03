Dirigentlegende får sparken frå opera i New York etter overgrepsskuldingar

utenriks

Dermed blir Levines 40 år lange karriere som blant anna musikkdirektør og dirigent ved den kjente New York-operaen, avslutta. Levine pensjonerte seg eigentleg i 2016, men gjekk då over i ei stilling som musikkdirektør emeritus og har jamleg gjesta operahuset som dirigent sidan.

Han har vore suspendert frå stillinga sidan desember, etter fleire skuldingar om at han har gjort seg skuldig i overgrep mot yngre musikarar. Saka er blitt granska internt, og resultatet har ført til at operaen no avsluttar alt samarbeid med Levine.

– Granskinga har avdekt truverdige bevis på at Levine har stått bak seksuelle overgrep og trakasserande oppførsel både før og i perioden då han jobba ved Metropolitan Opera, opplyser operahuset i ei pressemelding.

(©NPK)