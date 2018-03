– Trump festar grepet om omverda, seier USA-ekspert

utenriks

Tillerson blir erstatta av CIA-sjef Mike Pompeo.

– No kjem vi til å få meir Trump også i praktisk politikk, ikkje berre på Twitter, seier USA-ekspert og seniorforskar Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudiar til NTB.

Han viser til at den fremste frihandelseksponenten i Det kvite hus, Gary Cohn, nyleg vart tvinga til å gå av.

– Og no får òg sjefsdiplomaten sparken. Ifølgje Trump skjer det fordi Tillerson ikkje har eit tankesett som passar hans måte å tenkje på. Dette er enda eit teikn på at Trump omorganiserer administrasjonen slik at han i større grad speglar hans eige syn på politikken, seier Melby.

Dermed forsvinn enda ein buffer, poengterer han.

– Mange har jo meint at det ikkje er så farleg at vi har ein president i USA som bryt med den tradisjonelle måten landet har innretta seg overfor verda på, så lenge han har hatt folk i administrasjonen som har vore ein slags garantistar for at Trump blir halden styr på. Når desse støytdemparane forsvinn og blir erstatta med folk som openbert er meir på linje med presidenten, så kan det få konsekvensar for USAs allierte, seier Melby.

