utenriks

Den amerikanske FN-ambassadøren, Nikki Haley, sa måndag at våpenkvileresolusjonen som Tryggingsrådet vedtok for to veker sidan, har mislykkast, og at det syriske regimet med støtte frå Russland har trappa opp offensiven i Aust-Ghouta.

– Vi har laga eit utkast til ein ny våpenkvile-resolusjon som ikkje gir rom for noka form for unndraging, sa Haley.

(©NPK)