Russland skuldar May for "sirkus og provokasjonar"

utenriks

I talen sa May at det er svært sannsynleg at Russland står bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia.

– Dette er eit sirkusshow i den britiske nasjonalforsamlinga, seier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utanriksdepartementet, til russiske nyheitsbyrå.

Ho seier òg at Mays tale er enda ein «informasjons- og politisk kampanje basert på provokasjon».

I talen sa May at ho kjem til å halde Russland ansvarleg og rekne forgiftinga som eit angrep på britisk jord viss russarane ikkje gir ei truverdig forklaring innan tysdag.

Skripal og dottera hans vart forgifta av ei nervegift som er produsert i Russland for militær bruk.

(©NPK)