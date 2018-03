Stoltenberg får ny rådgjevar 

utenriks

West overtar etter Randi Ness, som har vore Stoltenbergs høgre hand sidan han overtok som generalsekretær i Nato i 2014.

I dag er West politisk rådgjevar i Arbeidarpartiet. Ho er også vararepresentant på Stortinget for Arbeidarpartiet i Telemark.

– Eg er glad for at Mari har takka ja til jobbe med meg. Eg har kjent henne sidan ho sat i leiinga i AUF. Mari har, trass sin unge alder, lang politisk fartstid og brei internasjonal erfaring. Eg ser fram til at ho kjem til Nato, og gler meg til å jobbe med henne, seier Stoltenberg.

West tiltrer i august.

