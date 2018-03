Søreide krev likebehandling av Noreg

utenriks

– Det er svært uheldig at USA no formelt har avgjort å innføre handelshinder for aluminium og stål, ei avgjerd som ser ut til å vere proteksjonistisk motivert, sjølv om den blir grunngitt med nasjonal tryggleik, seier Søreide.

Ho meiner den nye importtollen aukar risikoen for at også andre land stenger grensene.

– Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tent oss godt i over 70 år, seier Søreide.

President i USA Donald Trump har allereie unntatt Canada og Mexico frå tollen. Han har også opna for å sjå bort frå andre allierte.

Søreide meiner på si side at det er uklart kva dette betyr.

– Utgangspunktet i WTO er at det er svært avgrensa tilgjenge til å forskjellsbehandle mellom land. Det er derfor svært uheldig at USA legg opp til ein prosess der nokon kan forhandle seg fritak frå ei generell avgjerd, seier utanriksministeren.

– Vi vil søke klårleik i kva slags prosess USA no tenkjer seg, men eg føreset at Noreg blir behandla på same måte som andre allierte, seier ho.

(©NPK)