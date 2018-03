Prinsesse Madeleine har fått ei dotter

utenriks

Jenta veg 3.465 gram og er 50 centimeter lang. Både prinsessa og barnet har det bra, skriv riksmarskalk Svante Lindqvist i ei pressemelding.

Madeleines ektemann og far til barnet, Christopher O' Neill, var med under heile fødselen.

– Vi er svært glade for at familien har blitt større og at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengta søsken. Dei ser veldig fram til å treffe den nye veslesøstera, seier O'Neill i ei pressemelding.

Den eldste dottera fylte fire år i februar, mens sonen Nicolas er to år.

