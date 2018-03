Forsiktig optimisme og skepsis før historisk Korea-møte

utenriks

– Ei positiv utvikling, seier utanrikssjef i EU Federica Mogherini.

At Nord-Korea ifølgje meldingane også er villige til å diskutere prøvestans og atomnedrustning, er oppmuntrande, meiner EU.

– Dersom dette blir stadfesta, kan det danne grunnlag for å forhandle fram ei løysing, seier Mogherini.

Glimt av håp

Statsminister i Tyskland Angela Merkel gler seg også over nyheita om det varsla møtet mellom Trump og Kim og kallar det «eit glimt av håp».

– Arbeid står att, men det vil sjølvsagt vere fantastisk om vi oppnår avspenning. Spenninga som er knytt til dei nordkoreanske atomvåpena, bekymrar oss alle, sa Merkel fredag.

Russland meiner at det vil vere «eit steg i riktig retning» dersom Trump og Kim møtast, og Kina kallar nyheita «eit positivt signal frå USA og Nord-Korea».

Historisk milepæl

President i Sør-Korea Moon Jae-in kallar det varsla møtet «ein historisk milepæl» for fred på Koreahalvøya.

– Dersom president Trump og formann Kim møtast i etterkant av eit koreansk toppmøte, kan spørsmålet om total atomnedrustning på Koreahalvøya for alvor komme på riktig spor, seier Moon.

Japan gler seg også over nyheita om det varsla møtet, «så sant premissen for møtet er atomnedrustning».

Ein talsmann for den japanske regjeringa understrekar samtidig at det diplomatiske presset mot leiinga i Pyongyang inntil vidare må haldast oppe.

Skepsis

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også forsiktig optimist, men understrekar at det er langt fram.

– Samtidig som det er grunn til forsiktig optimisme, er det viktig å understreke at utfordringane består. Situasjonen på Koreahalvøya, med atomvåpenprogrammet til Nord-Korea og utviklinga av interkontinentale missil er ein trussel mot fred og stabilitet, meiner Søreide.

Fleire ekspertar er skeptiske og meiner leiar i Nord-Korea Kim Jong-un har størst grunn til å glede seg over at Trump vil møte han.

– Det gir han i grunn same status som presidenten i USA, og det styrkjer forsøket hans på å få Nord-Korea anerkjent som ein de facto atommakt, seier Evan Medeiros, tidlegare Asia-rådgivar for president Barack Obama som no er bunden til tankesmia Eurasia Group.

Leiar ikkje til nedrusting

– Dette kjem ikkje til å leie til atomnedrustning i Nord-Korea, det vil styrke legitimiteten til regime til Kim, gi han meir tid til å utvikle atomvåpenarsenalet sitt og gjere han betre i stand til å få letta sanksjonane, seier han.

Thomas Galasz Nielsen ved Institutt for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark er også skeptisk og kallar møtet eit gedigent PR-stunt for den nordkoreanske regjeringa.

– Atomprogrammet har sikra dei akkurat det dei ville. Det har gitt dei tryggleik, og det har fått USA til forhandlingsbordet, seier han.

Siger for Kim

Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of Strategic Studies ser også på det varsla Trump-møtet som ein stor siger for Kim Jong-un.

Han viser til at Nord-Korea i over 20 år har prøvd å få i stand eit møte med presidenten i USA, utan å lukkast

– Kim har ikkje invitert Trump for å gi frå seg våpena i Nord-Korea. Kim har invitert Trump for å demonstrere at investeringa i atomvåpen og missilkapasitet har tvunge USA til å behandle han som ein jambyrdige, seier Lewis.

(©NPK)