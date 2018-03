FN: Sju år med krig i Syria – ein kolossal tragedie

utenriks

Forholda for sivile syrarar er verre enn nokosinne, og heile 69 prosent lever no i ekstrem fattigdom.

– Den sju år lange krigen har etterlate seg ei kolossal menneskeleg tragedie. For dei levande er det på tide å avslutte denne øydeleggjande konflikten. Det er ingen klare vinnarar i denne meiningslause jakta på ei militær løysing. Men taparane er det lett å sjå – det er folket i Syria, skriv høgkommissær for flyktningar i FN (UNHCR), Filippo Grandi, i ei pressemelding i samband med at konflikten om få dagar har vart i sju år.

– Sju år med kampar har kosta hundretusenvis av liv, drive 6,1 millionar menneske på flukt inne i Syria, mens 5,6 millionar flyktningar har søkt tilflukt i naboland, samanfattar høgkommissæren.

Trudde på framtida

Situasjonen står i skarp kontrast til den som råda i mars 2011, då mange unge syrarar trudde på ei ny og betre framtid og gjekk ut i gatene og demonstrerte mot det autoritære regimet til president Bashar al-Assad.

Sjølv om regimet var kjent for massiv politisk undertrykking, var levestandarden relativt god, og næringslivet blomstra i den største byen i landet Aleppo, der sunnimuslimar, sjiamuslimar og kristne levde side om side.

I dag lever 5, 6 millionar menneske under livstruande forhold som følgje av manglande tryggleik, grunnleggjande rettar og elendig levestandard.

Samtidig rasar krigen framleis i opprørskontrollerte Aust-Ghouta utanfor Damaskus, der hundretusenvis av menneske er fanga under forferdelege humanitære forhold og nærmast konstant bombing. Også i Idlib-provinsen i nordvest fortset regimet krigen mot opprørarane, og i Afrin-enklaven i nord går det føre seg ein større tyrkisk offensiv mot kurdiskkontrollerte område.

Respekt for reglane i krigen

Sjølv om FN brukar sterkare ord enn nokosinne og skuldar partane for ikkje å ofre sivilbefolkninga ein tanke, er det ingen teikn til at krigen går mot ein slutt.

– Sjølv i ein krig er det regler som alle partar må respektere. I Syria svinn sjølv moglegheita for å flykte frå krigsområde og søke tryggleik i andre delar av landet, seier Grandi, som endå ein gong understrekar at sivile har krav på å kunne flykte og søke beskyttelse frå kampane, og at sjukehus og skular må vernast mot angrep for ein kvar pris.

Ifølgje Grandi er tryggleiken inne i Syria altfor dårleg til at millionar av flyktningar som no oppheld seg i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt, kan vende heim, sjølv om også dei opplever at levekåra deira blir stadig verre.

Dei aller fleste lever under fattigdomsgrensa, og 75 prosent av dei som bor i urbane strøk i Jordan og Libanon, er ute av stand til å dekke grunnleggjande behov når det gjeld mat, helse, skulegang og bustad.

At krigen har vart i sju år, blir offisielt markert 15. mars.

(©NPK)