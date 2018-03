Erdogan hevdar byen Afrin står for fall

utenriks

Afrin er den største byen i enklaven med same namn, som til no har vore kontrollert av den kurdiske YPG-militsen.

I januar innleidde Tyrkia ein militæroffensiv, og tyrkiske regjeringsstyrkar og alliert milits har sidan tatt kontroll over stadig meir av enklaven.

– No er målet vårt byen Afrin. Afrin er no omringa. Med hjelp frå Gud kan vi gå inn i byen når som helst, sa Erdogan fredag.

– Operasjonen vår i Afrin vil fortsette til vi har tømt denne sumpen for terroristar, la han til.

Erobra strategisk by

Torsdag erobra dei tyrkiske styrkane byen Jandairis, som er eit strategisk viktig bruhovud til resten av enklaven.

Elizabeth Teoman ved Institute for the Study of War (ISW) kalla erobringa av Jandairis «ein milepæl» i den tyrkiske offensiven for å nå byen Afrin.

– Operasjonen ser no ut til å gå slik Tyrkia ønskjer, seier ho.

Folketom

Ein AFP-journalist i Jandairis rapporterte torsdag om drepne YPG-soldatar i gatene, i ein by som elles såg folketom ut.

Over bygningen der YPG hadde hovudkvarteret sitt, vaia flagget til den Tyrkia-støtta opprørsgruppa Faylaq al-Sham, rapporterte journalisten.

Den militære framgangen til Tyrkia i Afrin-enklaven har derimot kosta landet dyrt. Minst 42 tyrkiske regjeringssoldatar er drepne, og det er uklart kor mange tyrkiskstøtta opprørarar og sivile som har måtta bøte med livet.

Tyrkia hevdar på si side å ha nøytralisert over 3.000 «terroristar» under militæroffensiven, nemninga dei nyttar om kurdiske militssoldatar.

