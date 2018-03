Børsoppgang etter Nord-Korea-utspel

utenriks

FTSE 100-indeksen i London opna uendra fredag morgon. I Paris fall CAC 40-indeksen 0,1 prosent mens DAX 30-indeksen i Frankfurt gjekk ned 0,2 prosent.

Tidlegare fredag reagerte dei asiatiske marknadane positivt. Hang Seng-indeksen i Hongkong steig 1,1 prosent. Det var også oppgang på børsane i Shanghai, Tokyo og Seoul.

Børsoppgangen blir forklart med nyheita om at USA og Nord-Korea vil snakke saman.

– Dette er ei stor sak. Det er ikkje tvil om at dette er ei positiv utvikling, seier Ian Bremmer, som leier rådgjevingsselskapet Eurasia Group i New York, til Bloomberg.

– Men det er også ein moglegheit for at ting kan gå gale, at Trump kan bli sett i forlegenheit ved å gå med på noko som Kim endar opp med å trekkje seg frå, seier Bremmer.

