Sandberg vil ha ny fiskerikommisjon etter brexit 

Fiskeriministeren har denne veka vore på besøk i Skottland. Der har han diskutert brexit med både fiskeriorganisasjonar og politikarar på skotsk side.

Når skilsmissa er eit faktum, meiner Sandberg det bør opprettast ein felles fiskerikommisjon der Noreg, EU og Storbritannia alle er med i forhandlingane.

– Vi går frå to til tre partar. Då er det heilt naturleg at vi set ned ein slik kommisjon, seier han.

I dag forhandlar Noreg berre med EU, ettersom Storbritannia er underlagt den felles fiskeripolitikken i EU.

Den politiske dragkampen mellom EU og Storbritannia vil Sandberg helst ikkje blande seg for mykje inn i. Men fiskeriministeren bit seg merke i at fiskeri blir meir og meir framståande i diskusjonane om brexit.

– Det blir nok ein spiss debatt, spår han.

Statsminister i Storbritannia Theresa May har sagt at ho ønskjer ei fordeling av fiskekvotar etter skilsmissa som er «meir rettferdig» for britiske fiskarar. Med det meiner ho etter alle solemerke at Storbritannia skal behalde meir av fisken sjølv.

Men verken EU eller Storbritannia har tatt til orde for å stengje farvatna heilt.

