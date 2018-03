SOHR: – Minst 60 personar fekk pusteproblem etter luftangrep i Aust-Ghouta

utenriks

Luftangrepa var retta mot byane Saqba og Hammuriyeh i det omringa distriktet Aust-Ghouta onsdag.

Gruppa Syrian American Medical Society, som driv sjukehus i området, skriv på Twitter at dei har behandla minst 29 personar for symptom som kan oppstå som følgje av eksponering for klorgass. Gruppa hevdar også at det vart brukt klasebomber og napalm under angrepa onsdag.

Nyheitsbyrået AFPs korrespondent i Hammuriyeh rapporterer at rundt 40 personar vart sett på taket av ein fireetasjes bygning seint onsdag mens dei prøvde å få frisk luft etter luftangrep i nabolaget. Foreldre skal ha kledd av barna sine og helt vatn over dei, fordi dei frykta at giftige kjemikaliar hadde komme på kleda.

Det er førebels ikkje rapportert om døde som følgje av pusteproblem etter angrepa, men minst 91 personar skal ha blitt drepne under kamphandlingane i Aust-Ghouta onsdag.

Dei siste vekene har syriske styresmakter fleire gonger blitt skulda for å ha brukt klorgass under luftangrepa, noko styresmaktene har avvist.

