Rettssaka mot drapstiltalte Peter Madsen startar

Saka mot den 47-år gamle sjølvlærte ingeniøren blir innleidd i tingretten i København klokka 9.30. Både Walls familie og mange pressefolk vil vere til stades under rettssaka.

Madsen (47) er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep.

Rettssaka er venta å gi eit klarare bilde av kva som skjedde etter at Kim Wall (30) gjekk om bord på Madsens sjølvbygde ubåt i København 10. august for å lage ein reportasje om den eksentriske oppfinnaren. Dagen etter sokk ubåten, og mens Madsen vart redda opp i ein annan båt var Wall sporlaust borte.

Seinare vart kroppsdelane hennar funne i sjøen utanfor København.

Obduksjonen har ikkje kunne påvise dødsårsaka, og noko motiv er heller ikkje fastslått. Påtalemakta meiner at Madsen på førehand hadde fantasert om å utføre i eit slikt drap.

Sjølv avviser han at han hadde seksuell omgang med Wall, og han hevdar også at ho døydde som følgje av ei ulykke, og at han fekk panikk, parterte henne og kasta liket over bord.

Rettssaka er venta å gå føre seg fram til 25. april. Aktoratet har allereie meldt at dei vil legge ned påstand om livsvarig fengsel, som i Danmark inneber ei gjennomsnittleg soningstid på 16 år.

