Røde Kors: Nødhjelpskolonne til Aust-Ghouta utsett

– Kolonnen er utsett som følgje av utviklinga på bakken. Det er ikkje mogleg for oss å gjennomføre operasjonen under slike forhold, seier Ingy Sedky, talskvinne for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Også måndag måtte FN avbryte leveransen av nødhjelp til Aust-Ghouta, då som følgje av angrep mot området lastebilane var i. 46 lastebilar med mat, medisinar og anna utstyr køyrde inn i den omringa enklaven, men etter ni timar måtte lastebilane forlate området. Det er uklart kor mykje av lasten dei rakk å dele ut.

Situasjonen blir stadig meir desperat for dei om lag 400.000 innbyggjarane i Aust-Ghouta. Den er av FNs generalsekretær António Guterres blitt sagt å vere eit helvete på jord. FN hadde torsdag håpa å levere nødhjelp til 70.000 menneske i Douma, som er den viktigaste byen i den delen av enklaven som framleis er kontrollert av opprørarar.

Rundt 850 sivile skal vere drepne sidan regjeringsstyrkane og deira allierte innleidde offensiven mot Aust-Ghouta 18. februar. Rundt 200 av dei drepne skal vere barn.

FNs tryggingsråd vedtok 24. februar ein resolusjon med krav om våpenkvile i Syria, men kampane har halde fram.

Onsdag melde Syrian Observatory for Human Rights at syriske regjeringsstyrkar og militsar som er allierte med president Bashar al-Assad, har tatt kontroll over om lag halvparten av området.

