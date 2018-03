Mette-Marit delte ut pris til gründerkvinne

utenriks

Sønsteby er odelsjente frå Krødsherad, og som både firmanamnet og bakgrunnen antydar, er det landbruket ho har retta sitt gründerblikk mot. Ho vil lage billigare og meir miljøvennleg gjødsel av husdyrmøkk.

– Vi skal lage verdas største møkkaselskap, seier kvinna som no kan smykke seg med tittelen årets Female Entrepreneur.

Med ein såkalla plasmareaktor på størrelse med eit kjøleskåp, som kan drivast av fornybar energi, skal møkka bli tilført nitrogendioksid som kan binde næringsstoff som elles ville gått tapt for bonden, skriv Innovasjon Norge i ei pressemelding.

– I dag forsvinn 30 prosent av nitrogenet og næringsstoffa frå husdyrmøkk ut i lufta. Det nitrogenet må erstattast for at husdyrmøkka skal kunne brukast som gjødsel og er i tillegg skadeleg for miljøet, forklarar Sønsteby. Hennar plasmareaktor skal gi eit miljøvennleg gjødselprodukt som er rimelegare og meir effektivt.

Dei andre nominerte var Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice og Marit Linnebo Olderheim i Leap Learning. Førstnemnde utviklar ei løysing for å trekke til seg, fange og avgrense lakselus – før den angrip fisken. Sistnemnde jobbar med digital utdanning og skal hjelpe barn med å lære uansett kvar dei er i verda. Bedrifta har retta seg spesielt mot utviklingsland.

(©NPK)