IS inviterer alle muslimar til å innvandre til Afghanistan

Det vil seie, dersom dei ikkje kjem seg inn i Syria eller Irak, bør Afghanistan bli neste stopp. I ein 25 minutt lang propagandafilm viser det lokale IS fram sine kjerneområde i nord og aust.

– O, muslimar i alle hjørne av verda. Dersom de ikkje klarer å ta dykk inn i Irak eller Sham (Syria), kom til Khorasan, seier ein IS-krigar.

Khorasan er ei gammal nemning på eit landområde som dekkjer delar av det som i dag er Afghanistan, Pakistan og andre naboland.

Fleire land er bekymra over at mange av IS-krigarane som flyktar frå slagmarka i Irak og Syria, tydelegvis finn vegen til Afghanistan, der IS har eit lite, men potent nærvær.

