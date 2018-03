USAs handelsunderskot høgare enn på ni år

utenriks

Handelsunderskotet auka med 5 prosent frå desember til januar. Det er dermed meir enn overslaget til analytikarane. Dei såg for seg ein auke på 2 prosent.

Ein del av årsaka til auken er at USA har eksportert mindre drivstoff og selt færre fly, ifølgje statistikken frå handelsdepartementet i Washington.

I oktober 2008 var handelsunderskotet på 60,2 milliardar dollar. Handelsunderskotet viser forskjellen mellom verdien på det USA sel og det landet kjøper frå utlandet. Dette underskotet har vakse i fem månader på rad. Eksporten i januar fall 1,3 prosent, mens importen var uendra.

President Donald Trump har fleire gonger langa ut mot Kina og krev det han kallar ein meir rettferdig handelsbalanse. Januar-tala viser at handelen med Kina åleine stod for 36,3 milliardar kroner av underskotet, og at handelsunderskotet til USA med landet var det høgste sidan september 2015.

Handelsgapet med Mexico gjekk motsett veg og gjekk ned frå 5,4 milliardar dollar i desember til 4,1 milliardar dollar i januar. Handelsunderskotet med Canada, den største handelspartnaren til USA, voks med 65 prosent til 3,6 milliardar dollar, det høgste nivået på tre år.

Samtidig har det ikkje vore teikn til vekst i produktiviteten i USA i fjerde kvartal i fjor, noko som inneber at produktiviteten var på sitt svakaste nivå på nesten to år, viser statistikk frå arbeidsdepartementet.

(©NPK)