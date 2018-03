FN-sjef: – Slepp hjelpa fram

utenriks

Måndag måtte FN avbryte leveransen av nødhjelp til opprørskontrollerte Aust-Ghouta, etter nye angrep mot området lastebilane var i. No håpar Guterres at bilane som står klare til å levere nødhjelp til 70.000 menneske i Douma, når fram.

Generalsekretæren understreka tysdag at han er djupt bekymra for at angrepa fortset sjølv etter resolusjonen i Tryggingsråddet om 30 dagars våpenkvile i heile Syria.

Onsdag samlar FNs tryggingsråds seg til hastemøte for å diskutere kvifor det enno ikkje er innført våpenkvile. Over 800 menneske skal dei siste vekene vere drepne i offensiven til dei syriske regjeringsstyrkane mot den opprørskontrollerte enklaven Aust-Ghouta.

