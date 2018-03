Britisk politi: Russisk eksspion og dottera blei prøvd drepne med nervegift

utenriks

Dei to blei funne medvitslause på ein benk i Salisbury søndag ettermiddag, og tilstanden deira var onsdag kveld framleis kritisk.

Politimannen som kom først til staden, og som prøvde å få liv i dei to, er også innlagt på sjukehus. Tilstanden hans blir også karakterisert som kritisk.

Ein talsmann for britisk politi opplyser at saka blir etterforska som drapsforsøk, og at det blei nytta ei eller anna form for nervegift. Det er ikkje slege fast kva gift det var snakk om, eller kven som prøvde å ta livet av Skripal og dottera.

(©NPK)