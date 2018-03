13 arrestert for terrorplanlegging i Tyrkia

utenriks

Onsdag gjekk tyrkisk politi til aksjon mot fleire hus i den sørtyrkiske byen Adana. I husa vart 13 personar arresterte, skriv nyheitsbyrået Anadolu.

Personane er mistenkte for å vere medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa IS, og for å ha planlagt å angripe ei rad bygningar i Adana, deriblant USAs konsulat. Adana ligg rundt tolv mil frå grensa til Syria, og tolv av dei arresterte er syriske statsborgarar.

Politiaksjonen blir sett i samband med at USAs ambassade i hovudstaden Ankara måndag valde å stengje som følgje av ein «sikkerheitstrussel». Fire irakarar er frå før arrestert i saka.

I 2013 vart USAs ambassade utsett for eit sjølvmordsangrep som ei venstreradikal gruppe sa den stod bak. I angrepet vart ein tyrkisk sikkerheitsvakt drepen.

