Rohingya-flyktningar blir trampa i hel av elefantar

Rundt 700.000 rohingyaer har sidan august flykta frå herjingane til regjeringshæren i Myanmar og slege seg ned i Bangladesh.

Flyktningane lever i dag under svært vanskelege tilhøve i overfylte leirar i Cox's Bazar-området, blant dei Kutupalong som i dag er den største flyktningleiren i verda.

I dette området er det også rundt 40 elefantar, og dei har til no trampa i hel ti flyktningar, følgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

– Kutupalong-området har lenge vore eit viktig habitat for asiatiske elefantar. Det er rundt 40 elefantar i området, og dei flyttar seg mellom Bangladesh og Myanmar på leiting etter mat, opplyser UNHCR.

– Når ville elefantar prøver å passera gjennom leiren, kjem dei nødvendigvis i kontakt med menneske. Det er då faren oppstår, heiter det vidare.

– Ti flyktningar er tragisk nok drepne av redde elefantar i leirane. Andre menneske er skadde og har mista dei få eigendelane dei hadde, konstaterer UNHCR.

FNs høgkommissær for flyktningar har no starta eit samarbeid med International Union for Conservation of Nature (IUCN), som lenge har hjelpt menneske som lever tett innpå ville elefantar i Bangladesh.

Saman skal dei no kursa flyktningane i korleis dei skal oppføra seg når elefantar nærmar seg, og korleis dei skal skremma dyra frå å brasa rett gjennom flyktningleirane.

