Nord-Korea lovar å stanse atom- og rakett-testing dersom det blir opna dialog med USA

Nord-Korea går med på å stanse kjernefysiske og ballistiske testar dersom landet innleier samtalar med USA. Pyongyang opplyser at landet ikkje ser nokon grunn til å ha kjernefysiske våpen dersom landet får sikkerheitsgarantiar, heiter det i ei utsegn via presidentkontoret i Sør-Korea.

Nord- og Sør-Koreas leiarar er samde om å møtast i slutten av april, og opnar i mellomtida ei direkte telefonlinje seg imellom, opplyser sørkoreanske styresmakter.

– Sør- og Nord-Korea er samde om å gjennomføre eit tredje toppmøte i Panmunjom i slutten av april, seier Chung Eui-yong, som er Sør-Koreas president Moon Jae-ins nasjonale sikkerheitsrådgjevar.

Uttalen kom tysdag etter to dagars møteverksemd i Pyongyang, der Chung stod i spissen for ein sørkoreansk delegasjon som møtte leiaren for det lukka regimet, Kim Jong-un.

Telefonlinja har til hensikt å redusere den militære spenninga mellom dei to landa. Nord-Korea lovar vidare at landet verken skal bruke kjernefysiske eller konvensjonelle våpen mot Sør-Korea, heiter det i fråsegna frå Seoul.

