Lego-omsetninga fell for første gong på 13 år

Omsetnaden fall 7 prosent til 35 milliardar danske kroner. Nettoresultatet enda på 7,8 milliardar kroner, ned frå 9,4 milliardar kroner i 2016.

– 2017 var eit utfordrande år og vi er ikkje fornøgd med det finansielle resultatet. Men vi fekk ei god avslutning på året, seier administrerande direktør Niels B. Christensen.

Han viser til salsvekst i desember og til at 2018 har starta med varelager på det han kallar eit sunnare nivå.

– Målet for det kommande året er å stabilisere drifta gjennom framleis investering i fantastiske produkt, effektiv global marknadsføring og forbetra drift, seier Christensen.

Konsernleiinga erkjente allereie for eit år sidan at Lego hadde blitt bygt opp for raskt i åra i førevegen. Det resulterte i ny sjef, omorganisering og effektivisering. Christensen påpeikar at dette er eit arbeid som framleis går føre seg og det vil ta tid før ein kan oppnå stabil vekst igjen.

