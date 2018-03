Stoltenberg besøkte treningsanlegg i Irak

utenriks

Generalsekretæren besøkte treningsanlegget til NATO i Besmaya saman med NATOs basesjef, brigadegeneral Luis Cespeda Lucas. Der snakka dei med canadiske, slovakiske og spanske militærinstruktørar og dei irakiske lærlingane deira.

Stoltenberg var også i hovudstaden Bagdad for å møta statsminister Haider al-Abadi og andre politiske og militære leiarar.

NATO planlegg for tida å trappa opp treningsinnsatsen i Irak.

– Vi vil halda fram å læra opp instruktørar og hjelpa den irakiske regjeringa med å oppretta spesialiserte militærakademi og skular, seier Stoltenberg i ei pressemelding.

Han rosar det irakiske militæret for innsatsen i kampen mot IS og seier det no er viktig å sikra at ekstremistgruppa ikkje får fotfeste igjen.

(©NPK)