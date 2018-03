IAEA-leiar åtvarar mot oppløysing av Iran-avtalen

utenriks

Åtvaringa kjem mens trusselen til USA om å trekkja seg frå avtalen framleis heng over dei som ei mørk sky.

Amano seier at avtalen, som på engelsk blir kalla «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA), har vore eit «stor steg i rett retning» for internasjonale atominspektørar som skal sjå til at Iran ikkje utviklar atomvåpen.

– Viss JCPOA skulle bryta saman, ville det vore eit stort steg tilbake, seier han.

Seinast i januar truga Trump med å trekkja USA frå atomavtalen med mindre Iran godtek ytterlegare restriksjonar på atomprogrammet sitt. Han ymta også om at han ønskjer meir press på Iran for å tvinga dei til å tillata endå meir inngåande inspeksjonar frå IAEA. Amano er usamd og ser ikkje behovet.

–Vi har hatt tilgang på alle område vi har hatt behov for å besøkja, strekar IAEA-sjefen under.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) granskar om Iran held avtalen gjennom hundretusenvis av bilete kvar einaste dag, og gjennom å analysera millionar av dokument i månaden for å forsikra at landet ikkje utviklar atomvåpen i skjule.

Amano strekar under at Iran held sin del av atomavtalen. Han legg likevel til at han ønskjer at Iran gjer klart kva den nye kunngjeringa om at dei vil utvikla atomdrivne skip, inneber.

(©NPK)