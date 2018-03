Elvestuen trur klimadiskusjonen med EU vil trekkja ut 

utenriks

Venstre-statsråden var måndag på det første ministerbesøket sitt i Brussel.

Der møtte han EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Han var i godt humør.

– Eg håpar alle møta i dag går like bra som dette, sa Arias då Elvestuen takka for seg.

Ifølgje han er møta med Noreg alltid positive.

– Det er ingen problem vi ikkje kan løysa. Vi må arbeida for å løysa dei på teknisk nivå, men vi er heilt einige om dei overordna politiske prioriteringane, seier Arias til NTB.

Ikkje smertefritt

Heilt smertefri er dialogen likevel ikkje.

Ein viktig grunn er at regjeringa ønskjer fleire spesialtilpassingar når Noreg skal innlemmast i EUs klimaplan for det komande tiåret. Klimaplanen gjeld dei sektorane som ligg utanfor EUs kvotesystem, som Noreg allereie er med i.

Forgjengaren til Elvestuen, Vidar Helgesen (H), hadde håp om semje i første halvår i år.

Elvestuen er ikkje fullt så optimistisk.

– Eg håpar vi klarer det i haust, men eg trur ikkje vi klarer det før sommaren, seier Elvestuen til NTB.

– Vi er ikkje berre éin part som bestemmer dette, peikar han på.

Uavklarte spørsmål

Nokre spørsmål har måtta vente rett og slett fordi EU har vore opptekne med interne forhandlingar. Dei siste kompromissa blei ikkje banka gjennom før i desember i fjor.

Første oppgåve no som dei siste brikkene har falle på plass på EU-sida, blir å rekna ut nøyaktig kva regelverket til EU betyr for Noreg.

Deretter er det spesielt tre spørsmål som må avklarast:

* Avtaleform: Noreg føreslo først ein bilateral avtale med EU, men dette blei straks skote ned i Brussel. Noreg svarte ved å føreslå at regelverket kunne innlemmast i protokoll 31 i EØS-avtalen. Protokoll 31 er ei ordning for frivillig samarbeid på område som eigentleg ikkje er dekt av EØS-avtalen. EU-kommisjonen meiner regelverket bør innlemmast i EØS-avtalen på vanleg måte, men har sagt seg villig til å diskutera det norske kompromissforslaget.

* Kontrollsystem: Eit eige system for overvaking og kontroll må koma på plass for å sikra at Noreg følgjer reglane. Ei mogleg løysing kan vera å gje enkelte av oppgåvene til EØS-tilsynet ESA.

* Energi: EU legg opp til eit system med nasjonal rapportering der både klima- og energipolitikk skal inngå. Noreg ønskjer inntil vidare å halda energi utanfor.

«Felles mål»

Noko av den underliggjande bekymringa på norsk side har vore at klimasamarbeidet skal føra til at EØS-avtalen et seg inn på nye område.

Elvestuen er på si side positiv etter møtet i Brussel.

– Eg opplever at vi har felles interesser og felles mål. Komplikasjonane ligg meir i teknisk usemje, seier Elvestuen.

Han meiner EU viser forståing for posisjonane til Noreg.

– Men dei har ikkje gjeve seg enno?

– Du, det hadde eg ikkje rekna med etter eit første kort møte. Eg trur ikkje vi skal ha slike forventningar.

