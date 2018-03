«The Shape of Water» vann Oscar for beste film

utenriks

Regissør Guillermo del Toro vann også Oscar for beste regi. «The Shape of Water» var nominert i 13 kategoriar, fleire enn nokon andre i denne utgåva av den gjeve filmprisen. Den vann også prisane for scenografi og originalmusikk.

– Eg vil oppfordre alle andre som har eit ønske om å fortelje om verkelegheita med fantasi, til å gjere det. Dette er ei dør. Spark den open og kom inn, sa del Toro.

Prisen vart delt ut av Faye Dunaway og Warren Beatty, som i fjor ved ein feil kunngjorde at «La La Land» var vinnaren, då det eigentleg var «Moonlight» som vann.

Eit vågestykke

Den mexicanske regissøren har sjølv skildra «The Shape of Water» som «eit vågestykke». Den er ei blanding av drama, romantikk, science fiction, den kalde krigen-thriller, skrekk og litt musikal attpå. Handlinga går føre seg i 1962 og blir innleidd med at eit forskarteam fangar ein amfibieskapning som dei sperrer inne i ein tank.

Ei stum vaskedame blir interessert i skapningen og forelskar seg like godt i den. Samtidig er krefter ute etter å ta livet av amfibieskapningen, som dei mistenkjer for sovjetisk spionasje.

Beste mannlege hovudrolle

Prisen for beste mannlege hovudrolle gjekk til Gary Oldman for innsatsen som den britiske nasjonalhelten Winston Churchill i filmen «Darkest Hour».

Oldman vann også ein BAFTA i same kategori for same rolle i februar.

Han konkurrerte mot Timothée Chalamet i «Call Me By Your Name», Daniel Kaluuya i «Get Out», Denzel Washington i «Roman J. Israel, Esq.» og Daniel Day-Lewis i «Phantom Thread». Sistnemnde er den einaste som har vunne tre prisar i denne kategorien.

Beste kvinnelege hovudrolle

Frances McDormand vann Oscar for beste kvinnelege hovudrolle i «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». McDormand spelar ei kvinne som kjemper for å få oppklart drapet på dottera etter at det lokale politiet har mislykkast i å arrestere gjerningsmannen.

Det er andre gong McDormand vinn Oscar i denne kategorien, den første gongen var for «Fargo» i 1996. Ho har vunne tre andre Oscar-prisar for beste birolle.

Dei andre nominerte i kategorien var Sally Hawkins i «The Shape of Water», Margot Robbie i «I, Tonya», Saoirse Ronan i «Lady Bird» og Meryl Streep i «The Post».

Prisen skulle eigentleg delast ut av Casey Affleck, men etter at Affleck vart skulda for seksuell trakassering vart den delt ut av skodespelarane Jennifer Lawrence og Jodie Foster.

Sam Rockwell, som spelar ein av politimennene McDormands rollefigur retter si fortviling og sitt sinne mot, fekk prisen for beste mannlege birolle.

