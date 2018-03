Tyrkia skuldar to greske soldatar for spionasje

utenriks

Ifølgje greske styresmakter hamna dei to soldatane på tyrkisk side av grensa ved eit uhell då dei patruljerte ved grensa.

Ein domstol i provinsen Edirne vest i Tyrkia vedtok fredag at dei to skal siktast for forsøk på militær spionasje og for å ha teke seg inn på forbode militært område. Det fortel det statskontrollerte nyheitsbyrået Anadolu.

Dei to soldatane seier at dei gjekk seg bort og hamna på feil side av grensa på grunn av dårlege vêrforhold.

Det meste av grensa mellom Tyrkia og Hellas er markert av ei elv, i tillegg til at det er reist eit grensegjerde på mesteparten av grensa der det ikkje er vatn. Enkelte område er likevel ikkje skikkeleg merkt, og området der soldatane blei arresterte, skal vera skogkledd.

Etter kuppforsøket i Tyrkia sommaren 2016 har ei rekkje tyrkarar søkt asyl i Hellas, blant dei åtte avhoppa offiserar som blir skulda for å stå bak kuppforsøket. Ein av dei fekk innvilga asyl før jul, til sterke tyrkiske protestar.

For nokre veker sidan var dei to landa også involvert i ein skipskollisjon i Egeerhavet. Eit tyrkisk kystvaktskip skal med overlegg ha køyrt inn i eit gresk fartøy like ved to holmar som begge land gjer krav på, noko som førte til kraftige greske protestar.

