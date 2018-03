Tryggingskjelder: Minst 28 drepne i angrep i Burkina Fasos hovudstad

utenriks

Mens tre ulike tryggingskjelder oppgjev til nyheitsbyrået AFP at 28 personar blei drepne i angrepet mot militærhovudkvarteret, fortel andre media om minst 15 drepne til saman.

Informasjonsministeren i landet Remy Danjuino opplyste fredag ettermiddag at sju soldatar og åtte ytterleggåande islamistar er drepne, ifølgje AP.

Han seier at fem av angriparane blei drepne i nærleiken av den franske ambassaden og tre i nærleiken av forsvarsbygget. Truleg vil dødstalet for soldatane stiga sidan mange er alvorleg såra, opplyser han.

Angrepa starta fredag formiddag og var retta mot fleire bygg i hovudstaden Ouagadougou, mellom anna den franske ambassaden. I det same området ligg det fleire andre ambassadar og FN-kontor.

Alle innbyggjarane i byen fekk beskjed om å halda seg inne under angrepet.

– Skaut mot tilfeldige

Ifølgje augevitne hoppa fem væpna menn ut av ein bil og begynte å skyta mot folk på gata før dei heldt fram mot den franske ambassaden, som ligg i sentrum av byen.

Bilen blei seinare sett i brann, ifølgje ein AFP-reporter, som også fortel om kraftige skotvekslingar.

Ifølgje den lokale radiostasjonen Omega blei det også fyrt av skot ved statsministerens kontor.

Ved 14-tida, eit par timar etter at angrepet starta, opplyste ei kjelde i det franske utanriksdepartementet at situasjonen ved ambassaden var under kontroll.

Franske styrkar

Frankrikes ambassadør i Burkina Faso, Jean-Marc Châtaigner, skreiv tidlegare fredag på Twitter at det gjekk føre seg eit terrorangrep, mens Sveriges ambassade la ut ein melding på nettsida si om at det gjekk føre seg skyting.

Både USA og Frankrike har spesialstyrkar i Burkina Faso, der ytterleggåande islamistar dei siste åra har gjennomført ei rekkje angrep og aksjonar.

Fleire tusen menneske er drepne og titusenvis drivne på flukt som følgje av uroa.

I august 2017 blei 19 menneske drepne i eit terrorangrep mot ein restaurant i Ouagadougou. Året før blei 30 drepne i eit liknande angrep i byen.

