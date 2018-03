Jente drepen av bilbombe i Kabul

utenriks

– Den kraftige eksplosjonen som ramma Kabul fredag morgon, var ei bilbombe retta mot utanlandske styrkar. Minst éin person vart drepen og fire vart såra, opplyser ein talsmann for innanriksdepartementet i landet.

Ifølgje Najib Danish var det snakk om eit sjølvmordsangrep, som fann stad i Qabil Bay-området, søraust for flyplassen i Kabul. Det ligg blant anna eit militært treningssenter og fleire gjestehus som vert nytta av utlendingar i området.

Bomba var visstnok skjult i eit køyretøy som høyrde til eit utanlandsk selskap og vart løyst ut idet ein bilkolonne med utanlandske soldatar passerte langs hovudvegen austover til Jalalabad.

Fredskonferanse

Ingen har tatt på seg ansvaret for bomba, men både Taliban og den ytterleggåande islamistgruppa IS har dei siste månadane gjennomført angrep i den afghanske hovudstaden.

Angrepet fredag fann stad samtidig med at det går føre seg ein stor fredskonferanse i Kabul, med utsendingar frå 26 land.

Taliban opna tidlegare i veka for direkte forhandlingar med USA om ei politisk løysing på krigen, og Afghanistans president Ashraf Ghani følgde opp med å tilby våpenkvile.

– Til Talibans leiarar og medlemmer seier eg dette: avgjerda er no i dykkar hender, godta fred, kom til forhandlingsbordet og lat oss saman byggje landet, sa Ghani.

Lang krig

Det er no 17 år sidan ein USA-leidde koalisjon bomba ein koalisjon av krigsherrar til makta i Kabul.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldatar i landet, men avslutta sine kampoperasjonar i 2014. Det er framleis rundt 12.000 utanlandske soldatar i landet, blant dei 8.400 amerikanarar.

Noreg har rundt 50 spesialsoldatar i Kabul der dei driv opplæring av afghanske styrkar.

Ikkje nedkjempa

USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR) konkluderte nyleg med at Taliban no kontrollerer eller har stor innverknad i halvparten av landet, mens andre anslår at opprørarane har grep om minst 70 prosent av Afghanistan.

Over 10.000 sivile vart drepne og såra i kamphandlingar i Afghanistan i fjor, og ytterlegare 460.000 afghanarar vart tvungne på flukt frå heimane sine.