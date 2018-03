Hjelpearbeidarar drepne i angrep i Nigeria

utenriks

Angrepa fann stad i den avsidesliggjande byen Rann i delstaten Borno seint torsdag, opplyser FNs talsperson Samantha Newport.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser fredag at mange Boko Haram-krigarar angreip ein militærbase i Rann med automatvåpen og rakettdrivne granatar. To av dei drepne jobba for IOM, mens den tredje bistandsarbeidaren jobba for FNs barnefond UNICEF, opplyser FN.

Fire soldatar var også blant dei drepne. Alle offera skal ha vore nigerianske statsborgarar.

(©NPK)