Valet i Venezuela er utsett til mai

utenriks

Avgjerda om utsetjing kjem som følgje ein avtale som er inngått med opposisjonen, opplyser kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez.

Det er likevel ikkje fastsett ein ny dato for valet.

Etter at opposisjonskoalisjonen tidlegare i år kunngjorde at han ville boikotta valet 22. april, har fleire opposisjonsparti brote ut av koalisjonen. Koalisjonen har bede styresmaktene syta for «rettferd», og eitt av krava var å utsetja valet.

Avgjerda om å boikotta valet kom etter at dei to mest populære leiarane til koalisjonen, Leopoldo Lopez og Henrique Capriles, ikkje får lov til å stilla, i tillegg til at fleire parti har blitt forbodne.

(©NPK)