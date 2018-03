USAs ambassadør til Mexico trekkjer seg

utenriks

Jacobson seier ho går av i byrjinga av mai men oppgjev ingen grunn til avgangen.

– Etter 31 år i teneste for staten, har eg kome til den vanskelege avgjerda om at tida er inne for nye utfordringar, skriv Jacobson i eit brev til dei tilsette på ambassaden torsdag.

Tilhøvet mellom USA og Mexico har blitt svært spent etter at Donald Trump tok over som president.

Jacobson skriv vidare i brevet at avgangen «kjem på ein avgjerande augneblink» for relasjonane mellom USA og Mexico.

Dei to landa og Canada reforhandlar for tida den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA.

(©NPK)