Tenåring prøvde å drepe dronning Elizabeth i 1981

Historia om det mislykka drapsforsøket i samband med dronningbesøket på New Zealand for 27 år sidan er omtalt i hemmelegstempla dokument som vart frigitt torsdag.

Christopher Lewis skaut mot bilen til dronninga éin gong då ho køyrde gjennom byen Dunedin på Sørøya – omtrent så langt frå London som det er mogleg å komme – viser dokument frå New Zealands etterretningsteneste. Ingen vart såra, og politifolk på staden roa dei kongelege gjestene med at smellet dei høyrde kom frå fyrverkeri.

Den 17 år gamle attentatmannen vart arrestert kort tid etterpå, sikta for eit urelatert væpna ran. Han kom då med ei usamanhengande forklaring der han tilstod å ha prøvd å ta livet av monarken, som også er statsoverhovud i øystaten på den andre sida av jorda.

Fann våpen og tomhylse

Politiet sa guten hadde vrangførestillingar og «levde i ei draumeverd», men dei fann ei finkalibra rifle og ei brukt patronhylse i bygningen han forklarte at han hadde skote frå. Lewis hevda å høyre til ei ytre-høgre-gruppe kalla National Imperial Guerilla Army. Politiet konkluderte med at gruppa berre hadde tre medlemmer.

Det vart bestemt den gongen at guten ikkje skulle siktast for høgforræderi for drapsforsøket. I staden måtte han svare for skuldingar om ran og brot på våpenlova. Dokumenta som er frigitt etter ein innsynsoppmoding frå media, viser at politiet var bekymra for at saka skulle bli kjent og gjorde sitt for å halde den hemmeleg. Ifølgje avisa New Zealand Herald frykta styresmaktene at den kunne sette framtidige kongelege besøk i fare.

Kriminell løpebane

Lewis meinte i utgangspunktet verkeleg å drepe dronninga. men han hadde ingen god posisjon å skyte frå eller eit kraftig nok våpen, avstanden og målet tatt i betraktning, heiter det.

Lewis vart sikta og tiltalt for ei rekkje lovbrot. Han sat fengsla med ei drapssikting hengande over seg då han tok sitt eige liv i 1997.

