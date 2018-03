Makedonia fjernar statue av Aleksander den store for å blidgjera Hellas

utenriks

Den 2 meter høge statuen blei plassert på flyplassen i 2011 etter at landet fekk han i gåve frå det tyrkiske selskapet TAV, som er operatør for flyplassen.

Mange grekarar har reagert sterkt på at eitt av dei viktigaste nasjonale symbola deira også har blitt brukt som nasjonalt symbol i nabolandet, som offisielt har namnet Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM).

Sidan Makedonia også er namnet på den nordlegaste regionen i Hellas, har grekarane ikkje villa godta at nabolandet kallar seg Makedonia. Greske styresmakter meiner at namnet inneber at nabolandet gjer krav på gresk territorium.

Konflikten, som har vart i 27 år, set ein effektiv stoppar for at det vesle Balkan-landet blir akseptert som søkjarland av EU og Nato, og den siste tida har FN gjort nye forsøk på å løysa namnestriden.

Den nye venstreregjeringa i Makedonia har lova å gje nye namn til både flyplassen og den viktigaste motorvegen i landet, som begge har blitt kalla opp etter Aleksander den store.

