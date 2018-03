Gjennombrot i forhandlingane om utsende arbeidstakarar i EU 

utenriks

EUs medlemsland har dei siste månadene vore i harde sluttforhandlingar med EU-parlamentet og EU-kommisjonen om det såkalla utstasjoneringsdirektivet.

Seint onsdag kveld klarte forhandlarane å samle seg om det dei håper kan bli eit endeleg kompromiss i saka. Det overordna målet har vore å sikre lik lønn for likt arbeid når arbeidet blir utført same stad.

– Vi meiner den foreslåtte pakken som no ligg på bordet, er balansert, skriv forhandlarane i ein felles fråsegn.

Dei lovar no å gjere «sitt ytste» for å få alle partar til å godta forslaget.

To år er gått sidan EU-kommisjonen la fram sitt opphavlege reformforslag. Direktivet gjeld meir enn to millionar arbeidstakarar som mellombels blir sende ut av heimlandet for å utføre tenester.

Også Noreg er omfatta av reglane.

Målet for EU-kommisjonen har vore å stramme opp reglane for å forhindre sosial dumping. Men saka har splitta EUs medlemsland djupt.

Spesielt EU-land i aust har vore skeptiske. Dei fryktar at dei vil miste ein konkurransefordel dersom reglane blir for stramme.

