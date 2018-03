Berlusconi avviser storkoalisjon i Italia

utenriks

Koalisjonen til høgresida, som er sett saman av partiet til Berlusconi Forza Italia, Lega, som tidlegare heitte Lega Nord, partiet Italias brør, som er eit parti med fascistiske røter, og Noi con l'Italia (Oss med Italia), har den siste tida leidd på meiningsmålingane.

– Vi har alle bestemt oss for at det er uaktuelt å vurdera ein storkoalisjon eller inngå avtalar under bordet, sjølv om vi ikkje får fleirtal, sa Berlusconi torsdag på ein felles pressekonferanse med leiarane for dei tre andre høgreorienterte partia.

Valet på ny nasjonalforsamling blir halde førstkommande søndag.

Berlusconi sjølv kan ikkje bli statsminister sjølv om høgrekoalisjonen vinn valet fordi han tidlegare er straffedømd for korrupsjon.

(©NPK)