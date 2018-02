USAs sentralbanksjef antydar renteauke

utenriks

I ei høyring i Kongressen tysdag sa Powell, som overtok som sentralbanksjef etter Janet Yellen 5. februar, at amerikansk økonomi ser ut til å gå endå betre enn antatt.

– Min personlege prognose for økonomien har styrkt seg sidan desember, sa Powell då han vart spurt om sentralbanken kan komme til å heve renta raskare og fleire gonger enn det som til no har vore antatt.

Powell svarte at han ikkje kan seie om det kan liggje an til fleire renteaukingar enn det som er tidlegare anslått, men sa fleire gonger at den økonomiske utsikta har betra seg sidan desember. Inflasjonen veks, skattekuttplanen som vart vedtatt i desember, og budsjettsemja i januar er faktorar som bidrar til det, forklarte han.

Sentralbanken i USA sette opp styringsrenta tre gonger i fjor. Siste prognose frå desember tilseier tre renteaukingar i år. Powell vart spurt om det konkret kan liggje an til fire aukingar i år i staden. Han svarte at det vil avhenge av dei personlege vurderingane frå kvart av dei 15 medlemmene i sentralbankstyret.

Men fleire analytikarar meiner Powells kommentarar er eit sterkt signal om at sentralbanken kjem til auke renta fire gonger i år i staden for tre, og at den første auken vil komme allereie på neste rentemøte 21. mars.

Renteauke i USA vil også påverke verdsøkonomien. Norske prognosar peikar i retning av ei renteheving mot slutten av året eller tidleg neste år.

