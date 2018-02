USA halverer bistandslån til Puerto Rico

utenriks

Ricardo Rosselló seier tysdag at føderale tenestemenn har kutta lånet frå 4,7 milliardar dollar til 2 milliardar utan å komme med noka forklaring. Han seier endringa plasserer Puerto Rico i «eit farleg, økonomisk dilemma» og at nødvendige tenester kan bli kutta mens øya kjempar for å komme seg etter orkanen Marias herjingar.

– Alle større forstyrringar av Puerto Ricos offentlege tenester vil berre forverre utvandringa frå øya til det amerikanske fastlandet og gjere den ti års lange økonomiske krisa verre og meir langvarig, seier Rosselló.

Titusenvis har forlate øya og reist til USA etter stormen, som kosta titals menneske livet og førte til skadar for anslagsvis 94 milliardar dollar eller rundt 740 milliardar kroner etter dagens kurs. Orkanen ramma eit territorium som heldt på å restrukturere delar av ei gjeld på 73 milliardar dollar samtidig som Puerto Rico er inne i ein resesjon som har vart i elleve år.

Kongressen godkjente lånet i oktober. Det er ikkje klart kvifor departementet no har redusert lånesummen kraftig. I ei fråsegn tysdag seier finansdepartementet at det måndag diskuterte vilkåra for å tilby lånet på ein slik måte at «pengane til skattebetalarane vil sørgje for at pengar raskt er tilgjengeleg når dei trengst». Dei viste også til andre moglege finansieringskjelder for Puerto Rico.

