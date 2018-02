Thailand vil ha slutt på ryktet som sex-reisemål

utenriks

– Vi må innsjå det faktum at dette ryktet ikkje er av ny dato, sa statsminister Prayut Chan-o-cha på ein pressekonferanse tysdag.

Han sa at alle må jobbe saman for å kjempe imot oppfatninga om at Thailand er ein magnet for sexturisme.

Uttalen kan setjast i samanheng med ei fråsegn frå Gambias turist- og kulturminister Hamat Bah i januar.

– Gambia er ikkje eit sexreisemål. Dersom du ønsker ein sexdestinasjon, må du dra til Thailand, sa han til ein statleg fjernsynskanal.

Bahs utsegner gjekk dei fleste hus forbi inntil ein reisenyheitsnettstad omtalte intervjuet i helga.

Thailands utanriksdepartement har sendt eit brev til gambiske styresmakter for å uttrykkje misnøye med Bahs kommentarar, opplyser ei talskvinne for departementet, Makawadee Sumitmor.

Prostitusjon er ulovleg i Thailand, men handhevinga av lova har ikkje blitt følgt like nøye opp. Det har ført til utvikling av ein blomstrande sexindustri som starta på 1970-talet for å betene amerikanske soldatar under Vietnamkrigen.

Ifølgje det thailandske helsedepartementet og rettsgrupper finst det i dag over 120.000 sexarbeidarar i landet.

(©NPK)