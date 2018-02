SOHR: Over 600 sivile drepne i Aust-Ghouta

utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser onsdag kveld at dei aller fleste offera vart drepne i flyangrep.

Hovudgrunnen til at talet har auka så kraftig er at mange døde er funne i ruinane av utbomba bygningar under Russlands såkalla humanitære pause.

Russland, som krigar mot opprørarane saman med president Bashar al-Assads regjering, beordra ei fem timar lang dagleg våpenkvile i Aust-Ghouta frå tysdag. FNs tryggingsråd har derimot bedt om ei 30 dagar lang våpenkvile for heile Syria.

Kampflya til regimet trappa opp luftangrepa sine i Aust-Ghouta kort tid etter at den avgrensa våpenkvila gjekk ut klokka 14 onsdag, ifølgje SOHR.

Aust-Ghouta ligg like utanfor Syrias hovudstad Damaskus. Dei rundt 400.000 innbyggjarane som er igjen i området, lir under alvorleg mangel på mat og medisinar.

