Inflasjonen i eurosona fall til 1,2 prosent

utenriks

Inflasjonen ligg dermed mykje lågare enn Den europeiske sentralbankens (ESB) målsetting om ein inflasjon på knapt 2,0 prosent.

Det er tredje månad på rad at inflasjonen fell. I januar låg den på 1,3 prosent.

Den låge inflasjonen inneber at det er mindre sannsynleg at ESB vil avslutte sitt omfattande stimuleringsprogram for økonomien i eurosona med det første.

ESB har tidlegare varsla ei nedtrapping av programmet, som inneber at sentralbanken pumpar inn pengar i dei 19 eurolanda for å stimulere veksten og få inflasjonen opp.

