Tsjekkisk domstol set fri syrisk kurdarleiar

Muslim vart arrestert i Tsjekkia laurdag etter oppmoding frå Tyrkia som hadde sendt ut arrestordre på han via Interpol. Han var då på veg til København for å møte utanrikskomiteen i Folketinget, der han skulle snakke om IS og Tyrkias offensiv i Syria.

Ein domstol i Praha bestemte tysdag at det ikkje er grunnlag for å varetektsfengsle Muslim.

– Dommaren har lauslate min klient, seier forsvarar Miroslav Krutina.

Han seier at Muslim har lova å samarbeide i samband med alle utleveringsoppmodingar frå Tyrkia.

Muslim har vore leiar for det syriskkurdiske Demokratiske samlingspartiet (PYD), som er den politiske greina til YPG-militsen. Tyrkia har PYD og YPG på si terrorliste. Landet reknar PYD og YPG for å vere forgreiningar av det kurdiske Arbeidarpartiet PKK, som også står på den tyrkiske terrorlista. PKK har i fleire tiår drive eit væpna opprør mot tyrkiske styresmakter.

Måndag uttalte Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag at justisdepartementet i Ankara har oversendt papir til Tsjekkia.

– Vi krev utlevering av Saleh Muslim – leiaren for ein terrororganisasjon, ein ringleiar som framleis er involvert i terrorhandlingar mot Tyrkia – i tråd med lovene som bind oss begge, sa Bozdag, som tidlegare har påpeikt at både Tyrkia og Tsjekkia har signert den europeiske utleveringskonvensjonen.

