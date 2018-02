SOHR: Nye angrep trass i våpenkvile i Aust-Ghouta

utenriks

– Den humanitære våpenkvila kunngjort av Russland har tredd i kraft, og no er det roleg i alle delar av Aust-Ghouta, sa Rami Abdulrahman, leiar for den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til DPA, tysdag formiddag.

Tre timar seinare var situasjonen endra. Det blir meldt om luftangrep, inkludert to tønnebomber, og artillerield, i Aust-Ghouta, opplyser SOHR. Meldingane blir avkrefta av syriske styresmakter.

Den statlege syriske fjernsynskanalen Al-Ikhbariya melder derimot at opprørarar har skote med granatkastarar mot eit kontrollpunkt som er etablert i Wafideen, på overgangen mellom Aust-Ghouta og Damaskus, for å hindre sivile frå å forlate Aust-Ghouta. Også det statlege russiske nyheitsbyrået Tass melder dette.

Avviser

Desse opplysningane har ikkje latt seg bekrefte. Jaish al-Islam, ei av opprørsgruppene som kontrollerer Aust-Ghouta, avviser at dei prøver å hindre sivile frå å forlate enklaven.

– Vi har ikkje hindra nokon. Sivile tar sine eigne avgjerder, seier Yassir Delwan, som leier Jaish al-Islams lokale politiske grein i Aust-Ghouta.

Lyden av minst to granatar kunne høyrast under direktesendinga, og det høyrdest ut som om dei kom frå regjeringskontrollerte område, melder AP.

Ingen bevegelsar

I ein resolusjon som vart vedtatt av FNs tryggingsråd laurdag, heitte det at det skal innførast ei 30 dagar lang våpenkvile så snart som mogleg. Russland kunngjorde måndag kveld at våpenkvila skulle starte tysdag morgon og at den skal vare i berre fem timar kvar dag.

Tre timar etter iverksettinga av våpenkvila var det framleis ingen teikn til at sivile hadde forlate Aust-Ghouta. Al-Ikhbariyas direktesending viste syriske soldatar bemanne kontrollposten, der det er gjort førebuingar slik at sivile og ambulansar kan passere.

Humanitær korridor

Det statlege russiske nyheitsbyrået Tass melder at russisk militærpoliti har oppretta ein humanitær korridor saman med syriske soldatar ved kontrollposten, som ligg i Wafideen nær byen Douma, om lag 20 kilometer Damaskus sentrum. Minibussar står parkerte, utan teikn til at nokon kjem ut av enklaven for å bli transportert bort.

