Macron til Det kvite hus i slutten av april

utenriks

Macrons besøk til USA varer frå 23. til 25. april etter invitasjon frå Det kvite hus i januar.

– Denne invitasjonen reflekterer vårt langvarige og historiske vennskap og allianse mellom våre to land, og styrken i forholdet mellom dei to presidentane, heiter det i fråsegna frå Macrons kontor.

Detaljane rundt Macrons program er ikkje klare, men det blir halde statsmiddag og felles pressekonferanse.

Kjelder opplyser at Macron truleg også kan bruke høvet til å besøkje New Orleans, ein by som vart grunnlagt av franskmenn i 1718 og som i år feirar sitt 300-årsjubileum.

Trumps invitasjon kom etter at Macron tok imot Trump under feiringa av nasjonaldagen i Paris 14. juli i fjor. Der lét Trump seg imponere av den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées.

Tidlegare denne månaden uttalte Det kvite hus at Trump ønsker å vise fram ein liknande militærparade, noko som vil vere eit svært uvanleg steg for ein amerikansk president, og som vil vise amerikanske militærmusklar, og understreke rolla til presidenten som øvstkommanderande for dei væpna styrkane.

Som Macrons æresgjest i Paris i fjor sommar vart Trump overrumpla med eit handtrykk som i ettertid vart kalla «handtrykket som aldri tok slutt». Det varte i nærmare 30 sekund. Sidan den gong har dei to presidentane nytt godt av eit godt forhold.

