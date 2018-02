Kuldebølgja i Europa held fram

utenriks

Den ekstreme kulda har kravd minst ti liv over heile kontinentet dei siste tre dagane. Heimlause og eldre er spesielt utsette.

«The beast from the East», som vêret har blitt kalla av britiske medium, har trekt kald luft frå Sibir i Russland inn mot resten av Europa og ført til at fleire skular har stengt og det er kaos i trafikken.

Sterke kontrastar

Dei låge temperaturane sentralt og sør på kontinentet står i sterk kontrast til mildvêret i Arktis. Tysdag 27. februar var det meldt tre plussgrader og regn i Longyearbyen, mens temperaturen i Roma var så låg som fire minusgrader.

– Arktis har opplevd ei unormal hetebølgje denne veka, skreiv den europeiske foreininga for geofysikarar (EGU) på Twitter.

I Dolina Campoluzzo, nord i Italia, har temperaturen vore nede i minus 40 grader, noko av det kaldaste som er målt på kontinentet i år.

Fleire døde

I Polen, der minst fire personar har mista livet på grunn av kulda sidan 24. februar, har temperaturane falle til minus 12 grader, mens delar av Litauen, som har hatt tre dødsfall som følgje av kulda, har opplevd temperaturar under minus 20 grader.

I Frankrike, der det er målt 10 kuldegrader som har blitt følt som minus 18, vart ein 35 år gammal mann funnen død i den søraustlege byen Valance søndag. Ein 62 år gammal mann døydde i hytta si i skogen utanfor Paris to dagar tidlegare. En tredje mann, på 53 år, vart funnen død i ein frosen åker i Gresy-sur-Aix måndag.

Lokale styresmakter i fleire europeiske land prøver å finne husly til heimlause for å beskytte dei frå kuldebølgja.

Sjølv middelhavsområda har opplevd uvanleg kaldt vêr med snøfall i Nice, og fleire vegar er stengde på grunn av snø langs adriatarhavskysten i Kroatia.

(©NPK)