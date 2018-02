Iransk politi åtvarar kvinner mot å kaste hijaben

utenriks

– Det er obligatorisk for kvinner å bere hijab i Iran, og vi vil frå no av slå hardt ned på dei som bryt påbodet, seier Hussein Rahimi til nettavisa Khabar One.

Det er slett ikkje bra dersom kvinner begynner å gjere som dei har lyst til, meiner politisjefen.

Stadig fleire iranske kvinner har sidan årsskiftet protestert mot påbodet om å dekke til håret, og mange av dei har demonstrert ved å kaste hijab og sjal offentleg. Minst 30 kvinner er arresterte etter slike protestar.

I førre veke vart ei ung kvinne skadd under ein arrestasjon, noko som vart filma og spreidd via sosiale medium. Det førte til reaksjonar og utløyste nye protestar.

President Hassan Rouhani kom også på bana og har bedt om ei gransking av framgangsmåten til politiet.

Jenter over ni år er pålagt å dekke til håret i Iran, noko dei enten gjer ved å bruke hijab eller meir laustsitjande sjal. Nokre brukar også chador, ei lang kappe som i tillegg til å dekke til håret også omgir kroppen.

Brot på påbodet kan resultere i fleire vekers fengsel.

(©NPK)