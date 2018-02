Zeid: Delar av Syria, Jemen og Myanmar er slaktehus

utenriks

– Aust-Ghouta og dei andre omringa områda i Syria, Ituri- og Kasais-provinsane i Kongo, Taiz-området i Jemen, Burundi og den nordlege delen av Rakhine-provinsen i Myanmar – alle desse områda har den siste tida blitt til reine slaktehus fordi det er gjort for lite og reagert for seint til å hindre at dei grufulle overgrepa aukar i omgang, sa Zeid Ra'ad Al Hussein under opninga av hovudsesjonen i FNs menneskerettsråd i Genève måndag.

Han stiller seg avventande til resolusjonen FNs tryggingsråd vedtok laurdag, med krav om 30 dagars humanitær våpenkvile i Syria.

– Det er god grunn til å vente på, for i dag tidleg fortsette flyangrepa mot Aust-Ghouta, sa Zeid.

